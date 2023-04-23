ЦСКА представил ролик о выезде в Краснодар
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Московский ЦСКА опубликовал на своём YouTube-канале видео о поездке в Краснодар, где команда провела две игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».
Видео доступно на YouTube-канале ПБК ЦСКА.
Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.
Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.
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