ЦСКА представил ролик о выезде в Краснодар

Московский ЦСКА опубликовал на своём YouTube-канале видео о поездке в Краснодар, где команда провела две игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

Видео доступно на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.