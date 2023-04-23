Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА представил ролик о выезде в Краснодар

ЦСКА представил ролик о выезде в Краснодар
Комментарии

Московский ЦСКА опубликовал на своём YouTube-канале видео о поездке в Краснодар, где команда провела две игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

Видео доступно на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023