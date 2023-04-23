Сборная России по баскетболу может провести турнир с командами из дружественных стран

Сборная России по баскетболу может провести турнир с участием команд из дружественных стран. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Зоран Лукич.

«Есть идея турнира в Сочи с участием команд дружественных стран, посмотрим, получится ли организовать.

Разговаривал с представителями белорусской сборной, у меня хорошие отношения с её главным тренером Ростиславом Вергуном. Наверное, уже в июне проведём с ними как минимум две товарищеские встречи. Следующие, вероятно, состоятся в августе, конкретика будет позже.

Не так просто всё организовать, в том числе из‑за чемпионата мира, который пройдёт в августе и сентябре в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Кроме того, приходится учитывать, из дружественной или недружественной страны потенциальный соперник. В общем, надо всё взвесить и сделать именно то, что нужно. А сборной России контрольные матчи сейчас очень нужны», – приводит слова Лукича «Матч ТВ».