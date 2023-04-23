«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и повёл в серии со счётом 3-1

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Счёт встречи — 102:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Ар Джей Барретт — 26 очков. Стоит отметить и Митчелла Робинсона, который записал в свой актив дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе «Кавальерс» наилучшую результативность продемонстрировал Дариус Гарлэнд — 23 очка и 10 передач. Джарретт Аллен и Карис Леверт набрали по 14 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Нью-Йорка». Следующая встреча между командами состоится 27 апреля в Кливленде. Начало игры — в 2:00 по московскому времени.