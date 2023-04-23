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«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и повёл в серии со счётом 3-1

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и повёл в серии со счётом 3-1
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Счёт встречи — 102:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Ар Джей Барретт — 26 очков. Стоит отметить и Митчелла Робинсона, который записал в свой актив дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе «Кавальерс» наилучшую результативность продемонстрировал Дариус Гарлэнд — 23 очка и 10 передач. Джарретт Аллен и Карис Леверт набрали по 14 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Нью-Йорка». Следующая встреча между командами состоится 27 апреля в Кливленде. Начало игры — в 2:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Барретт - 26, Харт - 19, Робинсон - 12, Рэндл - 7, Топпин - 5, Макбрайд - 3, Хартенштайн - 1, Гримс, Джеффрис, Куикли, Роуз, Симс, Фурнье
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Аллен - 14, ЛеВерт - 14, Мобли - 12, Митчелл - 11, Осман - 10, Окоро - 9, Грин, Лопес, Меррилл, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
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