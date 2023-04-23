Дрэймонд Грин начал матч плей-офф со скамейки запасных впервые с 2014 года

В эти минуты в Сан-Франциско проходит четвертьфинальный матч Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сакраменто Кингз». К моменту написания новости счёт 60:52 в пользу гостей. Звёздный форвард «воинов» Дрэймонд Грин начал игру плей-офф со скамейки запасных впервые с 2014 года.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. После этого игрок был дисквалифицирован на одну игру. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114.