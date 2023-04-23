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Дрэймонд Грин начал матч плей-офф со скамейки запасных впервые с 2014 года

Дрэймонд Грин начал матч плей-офф со скамейки запасных впервые с 2014 года
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В эти минуты в Сан-Франциско проходит четвертьфинальный матч Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сакраменто Кингз». К моменту написания новости счёт 60:52 в пользу гостей. Звёздный форвард «воинов» Дрэймонд Грин начал игру плей-офф со скамейки запасных впервые с 2014 года.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. После этого игрок был дисквалифицирован на одну игру. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
124 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Томпсон - 26, Пул - 22, Уиггинс - 16, Грин - 12, Луни - 8, Дивинченцо - 3, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Роллинз
Сакраменто Кингз: Фокс - 35, Мюррэй - 23, Монк - 15, Сабонис - 14, Митчелл - 10, Барнс - 9, Лень - 6, Лайлз - 5, Хаертер - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
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