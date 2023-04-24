Дрэймонд Грин объяснил, почему травма Кавая Леонарда связана с Леброном Джеймсом

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин прокомментировал выступление «Лос-Анджелес Клипперс» в плей-офф и, в частности, объяснил травму лидера команды Кавая Леонарда, которая, по его мнению, связана с напряжённым расписанием коллектива.

«Лейкерс» подставили «Клипперс». Почему? Если «Лейкерс» выходят на площадку, это означает, что будет играть Леброн Джеймс. Леброн Джеймс является центральным именем, как и Стефен Карри. И это причина, почему «Клипперс» играли через день.

Тот факт, что Кавай Леонард выбыл, расстраивает. Потому что он доминирует. Но ему приходиться пропускать третий матч серии. Если бы между выступлениями «Клипперс» было два дня… Нужно понять, что всё происходящее обусловлено телевизионным расписанием. Место на ТВ имеет значение. Леброн получает место на ТВ, Карри получает место на ТВ. А «Клипперс» играют через день, и это меняет всё», – сказал Грин в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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