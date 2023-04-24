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32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» одержать вторую победу в серии с «Сакраменто»

32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» одержать вторую победу в серии с «Сакраменто»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, девять подборов и пять передач. Также хорошую игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. Он набрал 15 очков, сделал семь подборов и отдал восемь передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 32 очками, пятью подборами и четырьмя передачами. Также отличился канадский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 18 очков, сделал восемь подборов и три передачи.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Томпсон - 26, Пул - 22, Уиггинс - 18, Грин - 12, Луни - 8, Дивинченцо - 3, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
Сакраменто Кингз: Фокс - 38, Мюррэй - 23, Монк - 16, Сабонис - 14, Митчелл - 12, Барнс - 9, Лень - 6, Лайлз - 5, Хаертер - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Мету, Холмс, Эдвардс
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