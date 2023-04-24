32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» одержать вторую победу в серии с «Сакраменто»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, девять подборов и пять передач. Также хорошую игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. Он набрал 15 очков, сделал семь подборов и отдал восемь передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 32 очками, пятью подборами и четырьмя передачами. Также отличился канадский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 18 очков, сделал восемь подборов и три передачи.