«Бостон» обыграл «Атланту» в четвёртом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 129:121 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Трей Янг. В его активе 35 очков, три подбора и 15 передач. 23 очка набрал Деджонте Мюррей. Деандре Хантер оформил 27 очков, семь подборов и две передачи.

В составе «Бостона» самым результативным игроком оказался Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, семь подборов и четыре передачи. 31 очко также набрал Джейлен Браун.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу в серии, счёт противостояния — 3:1 в пользу «Селтикс». Пятый матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Бостоне в ночь с 25 на 26 апреля. Начало матча намечено на 2:30 по московскому времени.