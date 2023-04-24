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Лидер «Атланты» Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован

Лидер «Атланты» Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован
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Национальная баскетбольная ассоциация расследует инцидент с участием защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, который в концовке четвёртого матча плей-офф НБА Восточной конференции с «Бостон Селтикс» сказал что-то арбитру, выражая недовольство в агрессивной манере. Об этом информирует ESPN US.

Отмечается, что в аналогичных ситуациях НБА выписывает нарушителю одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, «Атланта» уступила «Бостону» со счётом 121:129. Мюррей набрал 23 очка, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач. «Селтикс» одержали третью победу в серии, счёт противостояния — 3-1 в пользу «Селтикс».

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:

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