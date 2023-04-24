Дрэймонд Грин объяснил, почему сам хотел выйти на 4-й матч с «Кингз» со скамейки

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о своём выходе на площадку в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Сакраменто Кинз» (126:125) со скамейки. По его словам, начинать матч таким образом хотел он сам, так как понимал, что в третьей встрече, в которой его одноклубники победили, была достигнута командная химия и он не хотел её нарушать.

«Мы победили. А я твёрдо убеждён в том, что если что-то не сломано, то и чинить это не стоит. Я не хотел возвращаться и сразу всё встряхивать. Есть много парней, у которых, знаете ли, спустя 11 лет появляется чувство того, что многое принадлежит им. Однако я не хотел бы достичь той точки в своей карьере, когда почувствую, что имею на что-то право. В конце концов, из этого ничего хорошего не выйдет», — сказал Грин на пресс-конференции.

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