Кевин Дюрант: хочу играть все 48 минут в каждом матче

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант признался, что не боится больших физических нагрузок. Более того, хотел бы находиться на площадке как можно больше в каждом матче.

«Большая нагрузка? Скажите сами, как я выглядел сегодня вечером? Я чувствовал себя великолепно, хотя в этом сезоне пропустил немало. А вообще я хочу находиться на площадке каждую минуту. Хотел бы я играть все 48 минут в каждом матче», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Напомним, в феврале Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: