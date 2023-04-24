Число матчей в следующем сезоне Единой лиги ВТБ может увеличиться
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Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала, что в настоящий момент чемпионат прорабатывает возможность увеличения количества матчей в следующем сезоне.
«Мы работаем над этим [расширением календаря]. У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение», — приводит слова Корстин телеграм-канал «Свободный агент».
Напомним, российские клубы сейчас не принимают участия в еврокубках, из-за чего число матчей в сезоне для них заметно сократилось.
В настоящий момент в Единой лиге ВТБ проходят полуфинальные серии. В противостоянии между «Зенитом» и УНИКСом, а также между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» счёт в серии 2-2.
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