«Этого больше не повторится». Эдвардс — о своей игре в 4-м матче плей-офф с «Наггетс»

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс критически отнёсся к своей игре в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с клубом «Денвер Наггетс». Матч закончился после первого овертайма со счётом 114:108 в пользу «Миннесоты». Эдвардс в этой встрече набрал 34 очка, совершил шесть подборов и отдал пять результативных передач.

«Если хотите знать моё мнение, то я играл ужасно. У меня были неудачные «трёшки», порой – ужасное владение мячом, и я чуть не выбил нас из игры. Сегодня я играл не так хорошо. Но могу сказать, что этого больше не повторится», — приводит слова Эдвардса ESPN US.

Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Наггетс». Пятый матч состоится 26 апреля в Денвере.

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