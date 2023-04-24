Экс-игрок «Клипперс»: Тайрон Лю благоволит к игрокам, которые не должны выступать
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Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Патрик Паттерсон раскритиковал действующего главного тренера коллектива Тайрона Лю, обвинив его в фаворитизме по отношению к некоторым членам команды.
«Тайрон Лю по-прежнему благоволит к игрокам, которые, как всем известно, не должны выступать. Удивительно видеть, что ситуация всё ещё не изменилась», – написал Паттерсон в социальных сетях.
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В настоящий момент «Клипперс» уступают со счётом 1-3 в четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз». Пятый матч команд состоится в среду, 26 апреля, начало – в 5:30 мск.
Ранее четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин объяснил, почему травма лидера «Клипперс» Кавая Леонарда связана с Леброном Джеймсом.
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