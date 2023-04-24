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Яннис Адетокунбо примет участие в четвёртом матче с «Майами Хит»

Яннис Адетокунбо примет участие в четвёртом матче с «Майами Хит»
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Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо примет участие в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит». Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Источники: звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо вернётся в состав в четвёртой игре с «Хит», если не возникнет никаких проблем. Адетокунбо пропустил вторую и третью игры из-за ушиба нижней части спины», — написал Чарания на своей странице в социальной сети.

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Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с «Майами Хит» (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй и третий матчи серии.

После трёх матчей счёт в серии между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» 1-2. Четвёртый матч состоится в Майами в ночь на 25 апреля в 2:30 мск.

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