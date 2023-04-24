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Инсайдер НБА: думаю, Лиллард окажется в одной из команд Восточной конференции

Инсайдер НБА Фрэнк Изола назвал команды, в которых может оказаться разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Изола отдельно выделил «Майами Хит», «Атланту Хоукс», «Филадельфию Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс».

Я думаю, он найдёт себе новую команду. Думаю, он окажется в Восточной конференции. «Майами», «Атланта», «Филадельфия», «Торонто» и «Бруклин» как потенциальные новые команды для Дэмьена Лилларда», — приводит слова Изолы «твиттер» NBACentral.

Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не вышел в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.