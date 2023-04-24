Сет Карри похвалил Тайриза Макси за дальние броски

Защитник команды НБА «Бруклин Нетс», американец Сет Карри высказался о бывшем одноклубнике и защитнике «Филадельфии Сиксерс» Тайризе Макси. Карри похвалил Макси за хорошие дальние броски.

«Очевидно, что он отлично бросает из-за дуги. Сейчас он первоклассный снайпер. Это позволяет ему быть более агрессивным, используя свою скорость и атакуя корзину, что у него всегда хорошо получалось, но он нашёл отличную роль, просто будучи агрессивным и забивая мячи. Он становится лучше и использует свои возможности», — приводит слова Сета Карри Sixers Wire.

В среднем за серию с «Бруклин Нетс» Тайриз Макси набирал 21,8 очка, лидируя в составе «Филадельфии», и забросил 15 трёхочковых из 30 попыток.

Серия между «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс» завершилась со счётом 0-4 в пользу «Филадельфии».