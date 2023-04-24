Трей Янг стал первым игроком НБА, проигравшим матч плей-офф с 35 очками и 15 передачами

Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, команда которого проиграла матч плей-офф, а он набрал 35 очков и 15 передач за игру. Об этом сообщает «твиттер» Basketball Reference.

Данное достижение Янг установил в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Бостоном» (121:129). В этой встрече разыгрывающий «Атланты» отметился 35 очками, тремя подборами и 15 передачами. Также Янг реализовал 11/26 бросков с игры и 9/11 со штрафных.

«Атланта» завершила сезон на восьмом месте в Восточной конференции. В раунде плей-ин команда победила «Майами Хит» и вышла в плей-офф, где играет с «Бостон Селтикс». После четырёх матчей «Селтикс» ведут — 3-1.