Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо вернётся в баскетбол через шесть месяцев, на этой неделе ему предстоит операция на травмированном колене. Об этом сообщил журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Источники сообщают, что есть оптимизм в отношении того, что Виктор Оладипо сможет возобновить занятия баскетболом через шесть месяцев и вернуться в строй в следующем сезоне. На этой неделе Оладипо предстоит операция на левом колене», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, защитник «Майами Хит» получил повреждение колена во время опасного падения в конце игры третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.