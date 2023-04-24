Оладипо вернётся в баскетбол через шесть месяцев
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Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо вернётся в баскетбол через шесть месяцев, на этой неделе ему предстоит операция на травмированном колене. Об этом сообщил журналист ESPN Шэмс Чарания.
«Источники сообщают, что есть оптимизм в отношении того, что Виктор Оладипо сможет возобновить занятия баскетболом через шесть месяцев и вернуться в строй в следующем сезоне. На этой неделе Оладипо предстоит операция на левом колене», — написал Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, защитник «Майами Хит» получил повреждение колена во время опасного падения в конце игры третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.
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