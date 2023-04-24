Участие Де'Аарона Фокса в пятой игре с «Уорриорз» под вопросом
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Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс получил травму пальца в четвёртой игре первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», и теперь его участие в пятом матче стоит под вопросом. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
«Защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс сломал кончик указательного пальца левой руки в четвёртой игре, но всё ещё есть надежда, что он сможет сыграть в пятой игре. Фоксу придётся играть с защитной накладкой на пальце. Он будет числиться в списке сомнительных», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.
Следующий матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт в ночь на 27 апреля и начнётся в 5:00 по московскому времени.
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