Участие Де'Аарона Фокса в пятой игре с «Уорриорз» под вопросом

Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс получил травму пальца в четвёртой игре первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», и теперь его участие в пятом матче стоит под вопросом. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

«Защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс сломал кончик указательного пальца левой руки в четвёртой игре, но всё ещё есть надежда, что он сможет сыграть в пятой игре. Фоксу придётся играть с защитной накладкой на пальце. Он будет числиться в списке сомнительных», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.

Следующий матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт в ночь на 27 апреля и начнётся в 5:00 по московскому времени.