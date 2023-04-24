Эмил Райкович поделился ожиданиями перед пятым матчем с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями перед пятым матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». На данный момент счёт в серии 2-2.

«Я взволнован, как и перед каждой игрой. И следующая очень важна. Мы должны выложиться на все 100%, чтобы победить. Наши соперники показывают очень хороший баскетбол, у них полный состав, и они в отличной форме. Наша задача – решить наши проблемы с травмами. Вы знаете, что Алекс [Швед] два месяца не тренировался, это пауза длиной в летние каникулы, от игры к игре он набирает форму. Понятно, что мы провели без Николы два матча. Речь идёт о корректировках для команды. Думаю, мы найдём способ справиться», — приводит слова Райковича официальный сайт ПБК ЦСКА.