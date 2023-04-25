Лаури Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок» от НБА

Финский звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен получил приз «Самый прогрессирующий игрок» сезона-22/23, сообщает официальный сайт НБА.

Маркканен заработал 430 баллов в голосовании журналистов. Вторым стал защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, на его счету 289 баллов. Третий игрок – защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, 91 балл.

Форвард выдал лучшие показатели за карьеру – 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи и 9 штрафных в среднем за игру. Он был лучшим в своей команде по результативности, подборам и штрафным и попал в состав участников Матча всех звёзд НБА в 2023 году.

Маркканен – первый игрок «Джаз», получивший такую награду. Финский баскетболист перешёл в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла. Сейчас игрок проходит срочную службу в рядах вооружённых сил Финляндии.