Бывший тренер «Бостона» Име Удока возглавит «Хьюстон»

Экс главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока станет наставником «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Удока был назначен главным тренером «Бостона» в начале сезона-2021/2022. Эта работа стала первой на столь важном посту в его карьере. В первом же сезоне Име смог вывести «кельтов» в финал НБА, где они уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 2-4.
В межсезонье из-за инцидента личного характера с сотрудницей организации команда из Массачусетса отстранила тренера на год. Исполняющим обязанности главного тренера стал Джо Маззулла, а уже в феврале этого года «Селтикс» закрепили за ним должность официально.
«Хьюстон» находится на стадии перестройки: команда заняла 14-е место в Западной конференции в минувшем регулярном чемпионате.
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