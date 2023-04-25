Батлер с 56 очками повторил четвёртый в истории показатель результативности в плей-офф

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114.
Форвард хозяев Джимми Батлер провёл историческую игру, набрав 56 очков. Помимо того, что Джимми обновил рекорд организации по количеству очков в отдельной игре плей-офф, это выступление стало четвёртым в истории лиги по данному показателю.
Список рекордсменов по набранным очкам в отдельной игре плей-офф:
1. Майкл Джордан (1986) — 63.
2. Элджин Бэйлор (1962) — 61.
3. Донован Митчелл (2020) — 57.
4. Джимми Батлер (2023) — 56.
4. Чарльз Баркли (1994) — 56.
4. Майкл Джордан (1992) — 56.
4. Уилт Чемберлен (1962) — 56.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Счёт в серии 3-1 в пользу «Майами».
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