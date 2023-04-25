Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

25 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Милуоки Бакс» – 119:114, счёт в серии 3-1.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 117:111 ОТ, счёт в серии 3-1.

Историческую игру провёл форвард «Майами» Джимми Батлер. Он набрал сегодня 56 очков, тем самым не только обновив рекорд по результативности организации в отдельной игре плей-офф, но и повторив четвёртый результат в истории по этому показателю. Также стоит выделить отличную игру защитника «Мемфиса» Десмонда Бэйна. На его счету 36 очков и семь подборов. Нельзя не упомянуть о хорошей игре центрового «Милуоки» Брука Лопеса. Он оформил дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов, три блок-шота и два перехвата.