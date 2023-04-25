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Концовка основного времени матча «Лейкерс» — «Гриззлиз», Леброн перевёл игру в овертайм

Концовка основного времени матча «Лейкерс» — «Гриззлиз», Леброн перевёл игру в овертайм
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 111
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 23, Джеймс - 22, Расселл - 17, Вандербилт - 15, Дэвис - 12, Шрёдер - 12, Хатимура - 7, Браун - 6, Бисли - 3, Бамба, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 36, Морант - 19, Джексон - 14, Тиллман - 12, Брукс - 11, Родди - 9, Кеннард - 6, Альдама - 2, Джонс - 2, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс

В последние пять минут матча произошло четыре смены лидерства и четыре случая равного счёта. За пять минут до конца «Лейкерс» уступали со счётом 90:97. Далее последовали три подряд трёхочковых от разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Д`Анджело Расселла.

Десмонд Бэйн продолжал свой отличный снайперский перформанс, забрасывая решающие броски, в том числе за 6,7 секунды до конца матча, что позволило «Мемфису» выйти вперёд со счётом 104:102. Но Леброн Джеймс смог перевести игру в овертайм, исполнив сложнейший лэй-ап через лучшего оборонительного игрока нынешнего сезона Джарена Джексона за 0,8 секунды до конца.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Счёт в серии 3-1 в пользу команды из Калифорнии.

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«Лейкерс» переиграли «Мемфис» в овертайме благодаря ключевым броскам Леброна
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