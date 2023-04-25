Концовка основного времени матча «Лейкерс» — «Гриззлиз», Леброн перевёл игру в овертайм

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.
В последние пять минут матча произошло четыре смены лидерства и четыре случая равного счёта. За пять минут до конца «Лейкерс» уступали со счётом 90:97. Далее последовали три подряд трёхочковых от разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Д`Анджело Расселла.
Десмонд Бэйн продолжал свой отличный снайперский перформанс, забрасывая решающие броски, в том числе за 6,7 секунды до конца матча, что позволило «Мемфису» выйти вперёд со счётом 104:102. Но Леброн Джеймс смог перевести игру в овертайм, исполнив сложнейший лэй-ап через лучшего оборонительного игрока нынешнего сезона Джарена Джексона за 0,8 секунды до конца.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Счёт в серии 3-1 в пользу команды из Калифорнии.
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