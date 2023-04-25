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Инсайдер во время матча «Лейкерс» — «Мемфис» рассказал о состоянии Энтони Дэвиса

Инсайдер во время матча «Лейкерс» — «Мемфис» рассказал о состоянии Энтони Дэвиса
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 111
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 23, Джеймс - 22, Расселл - 17, Вандербилт - 15, Дэвис - 12, Шрёдер - 12, Хатимура - 7, Браун - 6, Бисли - 3, Бамба, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 36, Морант - 19, Джексон - 14, Тиллман - 12, Брукс - 11, Родди - 9, Кеннард - 6, Альдама - 2, Джонс - 2, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис сегодня провёл не лучшую свою игру в нападении. За неполные 42 минуты на площадке он набрал 12 очков (с реализацией бросков 31%), сделал 11 подборов, четыре блок-шота и два перехвата.

Инсайдер TNT Крис Хэйнс во время матча рассказал о физическом состоянии Энтони.

«Эй-Ди не чувствует себя хорошо. Под конец тайм-аута он сидел на другом конце скамейки и растирал своё правое бедро, он качал головой из стороны в сторону, он не мог поверить, что оказался в этой ситуации прямо сейчас.

Несмотря на проблемы в игре, центровой заблокировал бросок Джа Моранта в самой концовке основного времени и обеспечил овертайм своей команде.

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