Инсайдер во время матча «Лейкерс» — «Мемфис» рассказал о состоянии Энтони Дэвиса

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис сегодня провёл не лучшую свою игру в нападении. За неполные 42 минуты на площадке он набрал 12 очков (с реализацией бросков 31%), сделал 11 подборов, четыре блок-шота и два перехвата.

Инсайдер TNT Крис Хэйнс во время матча рассказал о физическом состоянии Энтони.

«Эй-Ди не чувствует себя хорошо. Под конец тайм-аута он сидел на другом конце скамейки и растирал своё правое бедро, он качал головой из стороны в сторону, он не мог поверить, что оказался в этой ситуации прямо сейчас.

Несмотря на проблемы в игре, центровой заблокировал бросок Джа Моранта в самой концовке основного времени и обеспечил овертайм своей команде.