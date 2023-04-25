Инсайдер во время матча «Лейкерс» — «Мемфис» рассказал о состоянии Энтони Дэвиса

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис сегодня провёл не лучшую свою игру в нападении. За неполные 42 минуты на площадке он набрал 12 очков (с реализацией бросков 31%), сделал 11 подборов, четыре блок-шота и два перехвата.
Инсайдер TNT Крис Хэйнс во время матча рассказал о физическом состоянии Энтони.
«Эй-Ди не чувствует себя хорошо. Под конец тайм-аута он сидел на другом конце скамейки и растирал своё правое бедро, он качал головой из стороны в сторону, он не мог поверить, что оказался в этой ситуации прямо сейчас.
Несмотря на проблемы в игре, центровой заблокировал бросок Джа Моранта в самой концовке основного времени и обеспечил овертайм своей команде.
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