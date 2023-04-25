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Пол Пирс назвал лучшего двустороннего игрока в НБА

Пол Пирс назвал лучшего двустороннего игрока в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс высказал мнение, что защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, вероятно, является лучшим игроком в НБА по умению одновременно хорошо действовать как в атаке, так и в защите.

«Джейлен Браун, вероятно, лучший двусторонний игрок в лиге», — сказал Пирс в SHOWTIME Basketball.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Браун принял участие в 71 матче, в котором в среднем набирал 26,4 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 3,4 передачи.

«Бостон» в настоящий момент играет в 1/4 финала плей-офф НБА с «Атлантой Хоукс». После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Селтикс».

Энес Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать:

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