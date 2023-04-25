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Леброн Джеймс повторил достижение Шакила О'Нила в матче плей-офф НБА

Леброн Джеймс повторил достижение Шакила О'Нила в матче плей-офф НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение другого легендарного игрока «озёрников» — Шакила О’Нила. Как информирует ESPN Stats & Info, Леброн стал первым баскетболистом «Лейкерс» после Шакила, которому удалось набрать 20 очков и сделать 20 подборов в матче плей-офф. О'Нил этих статистических показателей добился в 2004 году.

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Напомним, «Лос-Анджелес» в четвёртом матче в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил в овертайме со счётом 117:111. В этой встрече Леброн набрал 22 очка и сделал 20 подборов. В конце основного времени он исполнил лэй-ап на овертайм за 0,8 секунды до конца матча.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:

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