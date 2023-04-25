Баркли — об игре Батлера: лучшее, что я видел с тех пор, как работаю на телевидении

Член Зала славы, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о выступлении звёздного форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (119:114).

«Это было лучшее выступление, которое я видел с тех пор, как работаю на телевидении. Это было совершенно невероятно. Как же я рад, что мне посчастливилось смотреть это!» — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

Батлер провёл историческую игру, набрав 56 очков. Помимо того, что Джимми обновил рекорд организации по количеству очков в отдельном матче плей-офф, это выступление стало четвёртым в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.

Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти: