Баркли — об игре Батлера: лучшее, что я видел с тех пор, как работаю на телевидении
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Член Зала славы, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о выступлении звёздного форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (119:114).
«Это было лучшее выступление, которое я видел с тех пор, как работаю на телевидении. Это было совершенно невероятно. Как же я рад, что мне посчастливилось смотреть это!» — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
Батлер провёл историческую игру, набрав 56 очков. Помимо того, что Джимми обновил рекорд организации по количеству очков в отдельном матче плей-офф, это выступление стало четвёртым в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.
Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти:
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