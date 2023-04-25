Жан-Шарль — о 5-м матче с «Локомотивом-Кубань»: я сам удивился, когда увидел Милутинова

Форвард московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о предстоящем пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 25 апреля, в Москве. Начало запланировано на 20:00 мск. Счёт в серии 2-2.
«Я сам удивился, когда увидел Милутинова. Даже не знаю, когда он сможет играть. Единственное, что могу сказать, я рад его видеть на тренировке. Девонте Кейкок внёс большой вклад в предыдущую победу, остальные игроки тоже этому способствовали. Сейчас плей-офф, каждый должен приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха.
Мы не можем знать точно, у кого конкретно пойдёт игра в следующий раз. Когда один играет хорошо, другие должны соответствовать. Это будет настоящая битва. Кто проявит больше желания, тот победит», — сказал Жан-Шарль на канале «ПБК ЦСКА Москва» в YouTube.
Милутинов продолжает восстанавливаться после повреждения ноги. Игрок неудачно приземлился на паркет.
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