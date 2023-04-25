Торопов: ЦСКА в 1/2 финала с «Локо» проиграл столько же матчей, сколько за всю регулярку

Форвард «Зенита» Сергей Торопов поделился мнением о полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». После двух встреч счёт в серии 2-2.

«Локомотив-Кубань» – молодцы. Нашли способы, как остановить мощную атаку ЦСКА, нашли у них слабые места. В этой серии ЦСКА проиграл столько же матчей, сколько за всю регулярку. Особенно очень интересная встреча была в Краснодаре, когда хозяева смогли выиграть, уступая «-17» в заключительной четверти», — приводят слова Торопова «Известия».

Пятый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 25 апреля, в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Ранее об этом матче высказался форвард армейцев Ливио Жан-Шарль.