Каспер Уэйр — о 5-м матче в ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»: будет драка до последней минуты

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр высказался о предстоящем пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Он состоится сегодня, 25 апреля, в Москве. После четырёх встреч счёт в серии — 2-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Будет настоящее сражение. Все четыре матча закончились с разницей меньше 10 очков, так что, думаю, соперники приедут к нам с желанием что то доказать. Они знают, что способны победить, мы тоже знаем, что способны. Мы играем дома, это поможет получить чуть больше энергии. Так что это будет драка до последней минуты.

Насколько важно в этой серии иметь чуть больше сил? Без этого никак победить невозможно, ведь обе команды бьются изо всех сил. В плей-офф всегда нужна энергия», — приводит слова Уэйра «Матч ТВ».