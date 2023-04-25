Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич ответил на вопрос о самом опасном игроке ЦСКА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу предстоящего, пятого по счёту, матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии ничейный – 2-2. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы.

«Считаю ли Уэйра, а не Шведа самым опасным игроком армейцев на данный момент? Уэйр сейчас демонстрирует потрясающий баскетбол. При этом тот же Швед обладает несомненно высоким уровнем и ниже определённой планки не опускается практически никогда. Я не стану однозначно называть кого-то из них лучшим – у ЦСКА вся задняя линия укомплектована очень хорошо, и это один из главных факторов, который делает их столь сильным соперником.

Такого соперника надо останавливать за счёт грамотной командной игры. Хорошее взаимодействие в защите способно нейтрализовать и Уэйра, и Шведа, и остальных игроков ЦСКА. Это именно то, на чём мы делаем особый акцент в полуфинальной серии. Эпизодами у нас получается хорошо, сегодня мы постараемся сыграть ещё надёжнее», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Пятый матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 25 апреля, в Москве. Начало – в 20:00 мск.