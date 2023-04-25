Батлер — после 56 очков в матче с «Бакс»: хочу, чтобы на меня смотрели как на лучшего

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что получает удовольствие от игры в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мне нравится соревновательный аспект [плей-офф]. Это та стадия, где все лучшие игроки имеют возможность проявить себя. Я не хочу сказать, что я один из лучших. Но я просто хочу, чтобы на меня смотрели как на такового», — приводит слова Батлера ESPN US.
Напомним, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (119:114) Батлер набрал 56 очков. Помимо того, что Джимми обновил рекорд команды по количеству очков в отдельном матче плей-офф, это выступление стало четвёртым в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.
Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти:
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