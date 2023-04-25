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Журналист: есть надежда, что Эмбиид сможет восстановиться к началу серии второго раунда

Журналист: есть надежда, что Эмбиид сможет восстановиться к началу серии второго раунда
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Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может пропустить первый матч полуфинальной серии плей-офф в Восточной конференции из-за травмы колена. Об этом сообщает журналист NBC Sports Джон Кларк на своей странице в «Твиттере».

«Источник подтверждает, что у Джоэла Эмбиида растяжение связок коленного сустава. Возможно, ему придётся носить бандаж для колена, когда он вернётся. Есть некоторая надежда, что он сможет восстановиться к началу серии второго раунда, но он будет играть через боль в колене», — написал Джон Кларк на своей странице в социальной сети.

Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс». «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.

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