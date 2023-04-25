Стивен Эй Смит: «Голден Стэйт» выиграет серию с «Сакраменто»

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит поделился ожиданиями о серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз», а также оценил влияние травмы Де'Аарона Фокса на возможный исход серии.

«Независимо от того, будет играть Де'Аарон Фокс или нет, «Уорриорз» выиграют эту серию», — сказал Смит в эфире одного из шоу.

Напомним, защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс сломал кончик указательного пальца левой руки в четвёртой игре серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (125:126).

После четырёх матчей счёт в серии 2-2. Следующий матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт в ночь на 27 апреля и начнётся в 5:00 по московскому времени.