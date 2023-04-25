«Локомотив-Кубань» разгромил ЦСКА в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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На стадионе «Мегаспорт» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 85:68 одержал «Локомотив» (счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива»).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал тринидадец Девон Акун-Пёрселл, набравший 22 очка. Ещё 13 очков на свой счёт записал американец Джейлен Бэрфорд. В составе ЦСКА отличился Девонте Кейкок – на его счету 16 очков. Также 10 очков на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
25 апреля 2023, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
68 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Кейкок - 16, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Мур - 9, Швед - 8, Давидовац - 7, Руженцев - 4, Уэйр - 4, Ухов - 1, Комолов, Курбанов, Милутинов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 13, Мартюк - 11, Квитковских - 8, Ведищев - 7, Уайт - 6, Хортон - 6, Емченко - 5, Щербенев - 5, Узинский - 2, Елатонцев, Паунич
Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
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