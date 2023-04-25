«Локомотив-Кубань» разгромил ЦСКА в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

На стадионе «Мегаспорт» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 85:68 одержал «Локомотив» (счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива»).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал тринидадец Девон Акун-Пёрселл, набравший 22 очка. Ещё 13 очков на свой счёт записал американец Джейлен Бэрфорд. В составе ЦСКА отличился Девонте Кейкок – на его счету 16 очков. Также 10 очков на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.