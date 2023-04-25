Тараканов: в Литве моё имя встретили диким свистом. Я сказал американцам: «Это награда»

Олимпийский чемпион 1988 года и бывший баскетболист ЦСКА Сергей Тараканов рассказал об отношении к себе со стороны болельщиков из Литвы.

«Мне даже нравилось, когда трибуны болели против нас. А в Литве меня особенно не любили. Я это считаю своим достижением. В 2008 году, на праздновании 20-летия победы на Олимпиаде в Сеуле, литовцы подарили мне альбом с посвящением: «Самому ненавидимому человеку в Литве 1980-х».

Например, в 1988 году сборная СССР играла с клубом НБА «Атланта Хоукс». Первый матч — в Тбилиси, второй — в Вильнюсе. Объявляют составы, кому-то хлопают больше, кому-то меньше. Доходит очередь до меня — начинается дикий свист и шум. Американцы меня спрашивают: «Что случилось?» Отвечаю: «Это моя награда». Просто когда ушли Ерёмин, Мышкин, я стал для литовцев олицетворением ЦСКА. Тогда же начали проявляться и какие-то националистические вещи. Вот этим всем я и заслужил такое «признание». К тому же я тогда был капитаном ЦСКА и довольно много забивал», — приводит слова Тараканова «Столица С».