Лучшие моменты пятого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА

На стадионе «Мегаспорт» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 85:68 одержал «Локомотив» (счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива»).
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал тринидадец Девон Акун-Пёрселл, набравший 22 очка. Ещё 13 очков на свой счёт записал американец Джейлен Бэрфорд. В составе ЦСКА отличился Девонте Кейкок – на его счету 16 очков. Также 10 очков на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.
Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
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