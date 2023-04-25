Защитник «Локомотива» Щербенёв: перевозим серию в Краснодар и постараемся там её закончить
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Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал итоги пятого матча серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА (85:68, 3-2 в серии).
«Это очень важная и приятная победа. Но, как мы знаем, серия длится до четырёх побед, и с таким соперником, как с ЦСКА, нельзя расслабляться. Перевозим серию в Краснодар и будем делать всё, чтобы там её и закончить.
Сегодня у нас получилось достаточно много. ЦСКА не попал свои броски — и это также заслуга нашей защиты. Самое тяжёлое в ситуации, когда ты ведёшь много — это не расслабиться и не отдать игру сопернику, потому что можно провалиться, как ЦСКА в третьем матче. Учимся на чужих ошибках», — приводит слова Щербенёва официальный телеграм-канал лиги.
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