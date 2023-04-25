Защитник ЦСКА Руженцев назвал главные причины поражения в пятом матче с «Локо»
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21-летний баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал итоги пятого матча серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (68:85, 2-3 в серии).
«Мне кажется, сегодня «Локо» хотел выиграть гораздо больше, чем мы. Нам не хватало желания, мы не прикладывали столько усилий, сколько нужно, и вновь недооценили соперника — хотя это была уже пятая игра серии. Не могу сказать, что дело в какой-то определённой тактике или технике — мы проиграли из-за недостаточного количества желания», — приводит слова Щербенёва официальный телеграм-канал лиги.
Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
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