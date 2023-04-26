Эмил Райкович: хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своей команды в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (68:85, 2-3).

«Поздравляю «Локо» с победой. Очевидно, что соперник превзошёл нас по старанию, игроки «Локо» доминировали с точки зрения физической борьбы и энергии. Мы проиграли этот матч на старте, нам не хватало агрессии. Конечно, нам также не хватает нашего основного центрового Николы Милутинова.

Нам нечем гордиться по итогам этого матча, и я хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру. Сейчас нам предстоит перелёт в Краснодар и шестой матч серии. Я считаю, что наша команда обязана добиться победы и получить второй шанс на выход в финал», — приводит слова Райковича официальный телеграм-канал лиги.

Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.