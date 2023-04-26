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Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич прокомментировал победу в пятом матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич прокомментировал победу в пятом матче с ЦСКА
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (85:68, 3-2).

«Мы сыграли очень хороший матч – и в защите, и в нападении. Особенно я доволен первой четвертью – её мы провели практически идеально. Не давали главным снайперам ЦСКА возможностей для хороших бросков, потому что действовали командно, как и планировали.

Несмотря на приятный для нас результат, сейчас очень важно не расслабляться, ведь дело ещё не сделано. Впереди – очень важная шестая игра серии», — приводит слова Секулича официальный телеграм-канал лиги.

Шестой матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится 28 апреля в Краснодаре, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

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