Трей Янг исполнил победный трёхочковый бросок в матче с «Бостоном»

Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг во время пятого матча серии плей-офф с «Бостон Селтикс» стал автором победного трёхочкового броска.

Так, за семь секунд до конца основного времени Янг получил передачу от форварда Саддика Бея, а после совершил бросок из-за дуги с сопротивлением защитника «Бостона» Джейлена Брауна, сделав таким образом счёт 119:117.

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Трей закончил матч с 38-ю очками, 13-ю результативными передачами и двумя перехватами. Счёт в серии всё также в пользу «Селтикс» — 3:2. Следующая игра пройдёт в Атланте.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в пяти играх, набирая в среднем 29 очков, 10,2 передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,1, трёхочковых – 33,3.