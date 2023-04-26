Паоло Банкеро получил награду «Новичка года» в НБА

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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро с большим отрывом победил в голосовании за награду лучшему новичку года в НБА.

20-летний итало-американец получил 98 из 100 голосов за первое место. Двумя другими претендентами на награду были форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс и центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер.

Банкеро стал третьим игроком «Мэджик», кто получал эту награду. Ранее подобным достижением в истории организации могли отличиться только легендарный центровой Шакил О'Нил и форвард Майк Миллер.

«Орландо» выбрал Паоло на предыдущем драфте под первым номером. Команда из Флориды завершила нынешний сезон с 34-я победами, сделав прогресс после розыгрыша 2021/2022, где «Мэджик» сумели отличиться только 22-я победами.

В первый свой год форвард в среднем набирал 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 результативные передачи.