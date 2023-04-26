Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:109.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. Сегодня в его активе 35 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Звёздный сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 17 подборов и 12 ассистов.
В составе гостей стоит выделить защитника Энтони Эдвардса. На его счету 29 очков, восемь подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов.
«Денвер» переиграл «Миннесоту» в серии со счётом 4:1. Команда из Колорадо во втором раунде встретится с победителем серии «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».
Видео можно посмотреть на канале CAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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