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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. Сегодня в его активе 35 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Звёздный сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 17 подборов и 12 ассистов.

В составе гостей стоит выделить защитника Энтони Эдвардса. На его счету 29 очков, восемь подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов.

«Денвер» переиграл «Миннесоту» в серии со счётом 4:1. Команда из Колорадо во втором раунде встретится с победителем серии «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Видео можно посмотреть на канале CAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 28, Браун - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Портер - 8, Браун - 3, Брайант, Грин, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 26, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Принс - 13, Конли - 7, Ноуэлл - 2, Риверс - 2, Андерсон, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Рид
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