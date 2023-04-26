Де'Аарон Фокс оценил вероятность участия в пятом матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс рассказал, что, скорее всего, сыграет в пятом матче серии первого раунда с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает журналист Джейсон Андерсон в своих социальных сетях.
В четвёртом матче серии Де'Аарон получил повреждение пальца. Фокс помог вывести «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года. В серии с «Голден Стэйт» счёт 2:2. За четыре матча плей-офф разыгрывающий в среднем набирает 31,5 очков, шесть подборов и семь результативных передач. Самый успешный сезон в карьере Фокса также обозначился первым попаданием на Матч всех звёзд НБА.
Пятый матч серии начнётся в Сакраменто 27 апреля в 5:00 мск. По статистике, команда, побеждавшая в пятом матче при счёте 2:2, становилась победителем серий в 82% случаях.
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