Энтони Эдвардс не смог сравнять счёт под сирену, «Миннесота» проиграла серию
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:109.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 28, Браун - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Портер - 8, Браун - 3, Брайант, Грин, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 26, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Принс - 13, Конли - 7, Ноуэлл - 2, Риверс - 2, Андерсон, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Рид
При счёте 109:112 у «Миннесоты» оставалась последняя атака за 2,2 секунды до конца основного времени. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс смог успеть создать себе небольшое пространство для дальнего трёхочкового, но мяч попал в дужку.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Эдвардс закончил матч с 29-ю очками, восемью подборами и шестью результативными передачами. «Миннесота» второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф.
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