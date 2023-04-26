Энтони Эдвардс не смог сравнять счёт под сирену, «Миннесота» проиграла серию

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:109.

При счёте 109:112 у «Миннесоты» оставалась последняя атака за 2,2 секунды до конца основного времени. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс смог успеть создать себе небольшое пространство для дальнего трёхочкового, но мяч попал в дужку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс закончил матч с 29-ю очками, восемью подборами и шестью результативными передачами. «Миннесота» второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф.