Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс не смог сравнять счёт под сирену, «Миннесота» проиграла серию

Энтони Эдвардс не смог сравнять счёт под сирену, «Миннесота» проиграла серию
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:109.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 28, Браун - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Портер - 8, Браун - 3, Брайант, Грин, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 26, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Принс - 13, Конли - 7, Ноуэлл - 2, Риверс - 2, Андерсон, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Рид

При счёте 109:112 у «Миннесоты» оставалась последняя атака за 2,2 секунды до конца основного времени. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс смог успеть создать себе небольшое пространство для дальнего трёхочкового, но мяч попал в дужку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс закончил матч с 29-ю очками, восемью подборами и шестью результативными передачами. «Миннесота» второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф.

Материалы по теме
Видео
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023