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Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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26 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 117:119, счёт в серии 3-2.
«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 112:109, счёт в серии 4-1. «Денвер» прошёл в следующий раунд.
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 136:130, счёт в серии 4-1. «Финикс» прошёл в следующий раунд.

Образовалась первая пара полуфинала Западной конференции — «Наггетс» встретятся в серии с «Санз».

Ярчайшее выступление продемонстрировал защитник «Санз» Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, восемь подборов и 10 результативных передач. Также стоит отметить разыгрывающего «Хоукс» Трея Янга. Он набрал 38 очков, среди которых победный трёхочковый в конце матча, и 13 ассистов.

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