Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

26 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 117:119, счёт в серии 3-2.
«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 112:109, счёт в серии 4-1. «Денвер» прошёл в следующий раунд.
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 136:130, счёт в серии 4-1. «Финикс» прошёл в следующий раунд.
Образовалась первая пара полуфинала Западной конференции — «Наггетс» встретятся в серии с «Санз».
Ярчайшее выступление продемонстрировал защитник «Санз» Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, восемь подборов и 10 результативных передач. Также стоит отметить разыгрывающего «Хоукс» Трея Янга. Он набрал 38 очков, среди которых победный трёхочковый в конце матча, и 13 ассистов.
- 26 апреля 2023
-
09:20
-
09:00
-
07:44
-
07:08
-
06:56
-
06:47
-
05:48
-
05:14
-
05:02
-
00:31
-
00:17
-
00:02
- 25 апреля 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:03
-
22:44
-
22:19
-
21:59
-
21:45
-
21:16
-
21:03
-
20:44
-
20:09
-
19:32
-
19:21
-
17:30
-
17:00
-
16:54
-
16:37
-
16:24
-
15:38
-
15:02
-
13:57