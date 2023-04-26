Тараканов: матчи с «Атлантой» не забыть! Американцы видели, как их кумиры проигрывают СССР

Олимпийский чемпион 1988 года и бывший баскетболист ЦСКА Сергей Тараканов вспомнил о матчах сборной Советского Союза с командой НБА «Атланта Хоукс». Американский клуб приезжал в СССР в 1988 году и провёл с советскими баскетболистами три встречи. Все они проходили в разных местах: в Тбилисе, Вильнюсе и Москве.

«Было очень почётно играть против такого соперника. Эмоции зашкаливали. «Атланта» в тот период считалась ведущим представителем НБА. Помню ли, как складывались матчи с американцами? Такое не забыть! В Тбилиси «Атланта» вырвала победу в самой концовке — 84:85. Во второй игре в Вильнюсе основное время завершилось вничью (92:92). А в овертайме удача снова улыбнулась заокеанским профессионалам — 110:115.

Но в заключительной встрече в Москве мы всё-таки победили — 132:123. Причём матч транслировался по американскому каналу. Поклонники баскетбола США видели в прямом эфире, как их кумиры терпят поражение в СССР. Матчи с «Атлантой» были полезны для нас. Мы играли в преддверии Игр-1988 в Сеуле. В этих встречах мы смогли увидеть свои ошибки и как следует подготовиться к Олимпиаде. В столице Кореи это помогло, мы стали олимпийскими чемпионами», — приводит слова Тараканова «Столица С».